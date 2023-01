Gratuito: ONG no Montese oferece aulas de arte para idosos

Aulas de arte para idosos acontecem presencialmente na sede do Instituto Chico Mota, localizada no Montese. Para se inscrever, é preciso ter mais de 50 anos

Violão, gaita, sanfona, dança de salão e teatro são algumas opções de lazer para idosos ofertados no Instituto Chico Mota, localizado no bairro Montese, em Fortaleza. Gratuitos, os cursos integram o Projeto "Minha História, Minha Vida - Um Novo Momento" e estão com inscrições abertas de forma presencial e online. As aulas terão início no dia 23 de janeiro.

Após três anos anos de paralisação devido a pandemia, os cursos voltam a acontecer. Os interessados podem realizar inscrições na sede do Instituto, localizada na rua Desembargador João Firmino, onde também acontecem as aulas. Para se inscrever, é preciso ter acima de 50 anos.

Atuante em prol da inclusão social e cultural da terceira idade, o Instituto Chico Mota foi fundado por Maria Rita Mota, no ano de 2013. Rita é hoje presidente do Instituto. "Tem como missão proporcionar à pessoa que ingressa na terceira idade uma visão positiva da vida, fazendo-a protagonista de sua própria história", como se apresenta a ONG.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inscrições para cursos de arte no Instituto Chico Mota

Quando: à partir de 23 de janeiro, das 9h às 12 horas e das 14h às 16 horas

Onde: Instituto Chico Mota (Rua Desembargador João Firmino, 66 - Montese)

Gratuito

Vagas limitadas

Telefone: (85) 99928.4152 e (85) 99928.0092

Mais informações: @institutochicomota

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags