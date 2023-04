Máscara deixa de ser obrigatória na área de saúde na capital paulista

O uso de máscaras faciais para evitar a covid-19 deixou de ser obrigatório em locais que prestam serviços de saúde e hospitais da cidade de São Paulo. A informação foi dada no início da noite desta terça-feira (4) pela Secretaria Municipal da Saúde.

De acordo com a secretaria, a medida pôde ser tomada por causa da alta cobertura vacinal contra a covid-19 na população paulistana.

A decisão da prefeitura foi anunciada logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter soltado uma nota técnica flexibilizando o uso de máscara em hospitais de todo o país. Segundo a Anvisa, a mudança foi possível após o número de casos e de mortes por covid-19 ter se reduzidos no país.

Apesar de não ser mais obrigatória, a prefeitura de São Paulo continua recomendando o uso de máscara principalmente nos casos em que a pessoa suspeite estar com covid-19 ou esteja com a doença confirmada.



O uso também é recomendado para pessoas que tenham mantido contato próximo com alguém que foi diagnosticado com a doença e também para os profissionais de saúde responsáveis pela triagem dos pacientes, além de visitantes e acompanhantes em áreas de internação.

