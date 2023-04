Projeto de restauração das Caixas D'Água do Benfica tem parecer aprovado

Um dos motes do plano é criar espaços gastronômicos e culturais na área

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza (COMPHIC) apresentou juízo positivo acerca da análise do Projeto de Restauro e Readequação de Usos das Caixas D'Água do Benfica. O parecer foi exposto após reunião virtual realizada pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Em fevereiro desse ano, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) — responsável pelos reparos — enviou um dossiê referente ao projeto para a Secultfor. Em mãos dos documentos, a pasta avaliou pontos técnicos relacionados às obras, como a distribuição das encanações e das tubulações.

Na reunião tocada pela secretaria, recomendações foram realizadas sobre a durabilidade e sustentabilidade dos materiais a serem usados nas obras. Ainda foram compartilhadas informações dos achados arqueológicos encontrados nos locais de escavação.

Em nota, a arquiteta da companhia, Beatriz Chaves, comemora o parecer favorável do COMPHIC.

“Após a apresentação dos projetos complementares, dentro do prazo estabelecido, e uma última deliberação do Conselho, a proposta de restauro e readequação apresentada pela companhia seguirá para aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma)”, aponta.

A requalificação do espaço pressupõe a criação de polos gastronômicos e a germinação de cultura através de exposições artísticas, por exemplo.



