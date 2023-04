Surfista de Fortaleza consegue prótese após decisão judicial

A vida do surfista Francisco Rafael da Silva Saraiva, de 39 anos, foi totalmente transformada após um acidente automobilístico no qual a perna direita dele foi amputada, em 2013. Desde então, ele iniciou uma saga na Justiça para conseguir a prótese para o membro — desejo assegurado há três semanas, quando a Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE) apresentou ação judicial garantindo-lhe o acessório.

Além da prótese, a DPCE, por meio do Núcleo de Defesa da Saúde, havia solicitado uma órtese para o joelho esquerdo de Francisco, que desenvolveu instabilidades no ligamentos e artrite.

Na época em que sofreu o acidente, Francisco trabalhava como barman em uma rede internacional de hotéis e precisou utilizar o auxílio-doença para tocar a vida. Nesse período, encontrou no surf um meio de contornar as dificuldades.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Francisco, a prótese recebida — que custa cerca de R$ 35 mil — lhe confere mais estabilidade e segurança. "Por mais cara que seja, a prótese só tem validade de dois anos. Preciso da perna mecânica. Com esse objeto, tenho ainda mais vontade de andar", aponta.



Essa não foi a primeira que o surfista precisou acionar a Justiça para obter o acessório. Em 2015, ele moveu ação contra o Estado, conseguindo a prótese em 2016. Nesse tempo, começou a competir profissionalmente e conquistou diversos campeonatos.

Sobre o assunto Defensoria Pública do Ceará define plantão durante Semana Santa

Defensoria Pública realiza atendimento gratuito no North Shopping Maracanaú

Aumento para Judiciário, MP, TCE e Defensoria é aprovado, salários chegarão a R$ 41 mil

Defensoria recebe denúncias de venda de fardamentos na rede estadual de ensino

Tags