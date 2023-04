Missa do Lava-pés: mesmo com chuva, centenas de fiéis ocupam a Catedral de Fortaleza

Presidida pelo arcebispo Dom José Antonio, a missa na Catedral marca o primeiro dia do Tríduo Pascal — os três dias que antecedem a Páscoa

Cabeça baixa, mãos juntas em oração. É dessa forma que se encontrava boa parte dos fiéis que foram à Catedral Metropolitana de Fortaleza nesta quinta-feira, 6, para a Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés. A celebração lotou a igreja, atraindo centenas de religiosos mesmo com a rápida chuva que chegou a cair.

Presidida pelo arcebispo Dom José Antonio, a missa na Catedral marca o primeiro dia do Tríduo Pascal — os três dias que antecedem a Páscoa. Celebração faz alusão à ocasião em que Jesus Cristo realiza uma ação de humildade ao, logo após fazer a ceia, lavar os pés de seus apóstolos.

Ato ficou marcado para os cristãos como um exemplo de servidão e de entrega ao próximo. "(Gesto é) Sinal de respeito, carinho e amor. Um ato que demostra que Servir é ternura", disse Dom José durante missa, momentos antes de repetir simbolicamente a ação, lavando os pés de religiosos.

Pelo menos centenas de pessoas acompanhavam a cena, entregues devotamente ao significado do momento. Com os bancos todos lotados, muitos fiéis ocupavam o lugar que podiam. Alguns sentavam no chão da igreja ou até mesmo se acomodavam em bancos e cadeiras de praia que trouxeram de casa.

Esse não foi o caso de Paulo Munhoz, 23. Com a lotação, e sem trazer o próprio assento, o jovem acabou ficando em pé, em uma das entradas da igreja. Estudante não saiu do local nem quando a chuva caiu, já por volta das 19h30min, molhando todos que estavam do lado de fora ou próximos das portas de acesso.

"É um momento muito importante (...) É um momento de sofrimento não só pelo que ele (Jesus) passou, mas também pra todos nós", diz Munhoz, que não pareceu se incomodar em ter se molhado com a chuva.

Já o casal Caroline Maria, 37, e Teury Queiroz, 37, aproveitou o fim da chuva, precipitação cuja duração foi de menos de uma hora, para se acomodar do lado de fora da igreja, que permanecia lotada. Católicos devotos, ambos sempre vão a Missa do Lava-Pés e buscam trazer o significado do momento pra suas vidas.

"Jesus ele se abaixa (quando vai lavar os pés dos apóstolos) pra que a gente aprenda com ele a humildade. Jesus veio para o mundo não pra se mostrar como rei, o todo poderoso. E ele nos ensina na missa de lava pés exatamente isso. Ele se faz servo, para servir. É a isso que somos chamados", diz a artesã.

"É um momento muito importante (...) De enxergar a conversão, de perdoar, ser perdoado, a se deixar mesmo ser interpelado a isso", frisa o representante comercial, destacando ainda que acredita que a celebração é também um momento para se ter esperança "em dias melhores".

Confira a programação da Catedral nos próximos dias:



Sexta-feira Santa, 7

9 horas – Liturgia das Horas

15 horas – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, seguida da procissão do Senhor Morto (presidida por Dom José Antonio)

Sábado Santo, 8

9 horas – Liturgia das Horas

20 horas – Vigília Pascal (presidida por Dom José Antonio)

Domingo de Páscoa, 9

9, 11 e 17 horas (presidida por Dom José Antonio) e 19h – Missas

Após a Missa das 17 horas, procissão de Cristo Ressuscitado

Mais informações: (85) 3231-4196, secretaria paroquial

Confira fotos do momento:

