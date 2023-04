Semana Santa deve injetar R$ 400 milhões no Ceará com turismo

O Ceará espera receber aproximadamente 200 mil turistas no feriadão da Semana Santa, que iniciou nesta quinta-feira, 5, e vai até este domingo, 9.

De acordo com a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), o impacto do turismo no período na economia do Estado gira em torno de R$ 400 milhões de renda gerada em toda cadeia produtiva do turismo, o que representa um crescimento superior a 25% em relação ao igual período do ano passado.

O levantamento realizado pela Setur aponta que as serras têm sido o maior destaque do período, seguido pelo litoral de Flecheiras/Mundaú, Porto das Dunas, Cumbuco e Jericoacoara, como explica a secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O feriadão da Semana Santa é uma data muito importante para o turismo brasileiro, e no Ceará não é diferente. Notamos uma procura muito grande pelos destinos do nosso estado, localizados nas serras e em nosso litoral leste como oeste”, comentou.

A plataforma Decolar posicionou o estado como o quinto destino mais buscado pelos turistas durante a Semana Santa, ficando atrás de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA) e Recife (PE). Yrwana disse que a taxa de ocupação na rede hoteleira estava prevista para chegar a 60% no período.

“Estamos bem posicionados nacionalmente, conforme pesquisa da plataforma Decolar, e com uma boa projeção de impacto econômico. Portanto, será mais um feriadão de bons resultados para todo o trade”, acrescentou.

Mais notícias de Economia

Tags