Semana Santa: Fortaleza tem apenas 11 praias próprias para banho

Quem deseja aproveitar o feriadão no mar deve se atentar ao nível de limpeza da água; menos de um terço das praias de Fortaleza está própria para banho

Com o feriadão da Semana Santa se aproximando, a Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) antecipu o boletim semanal de balneabilidade das praias de Fortaleza. A análise, habitualmente divulgada às quintas-feiras, foi publicada nessa quarta-feira, 5.

As notícias, no entanto, não são boas: dos 34 pontos de coleta da Semace na Capital, apenas 11 apresentaram nível de limpeza satisfatório. Isso significa que menos de um terço do mar de Fortaleza está próprio para banho.

Apenas um local no litoral Oeste de Fortaleza tem mar próprio para banho

A situação mais grave é na parte Oeste da Capital, que vai da foz do rio Ceará à igreja de Santa Edwiges, no Moura Brasil. Nesta área, apenas um ponto de coleta - no espigão da avenida Leste Oeste - está própria para banho.

Praias da parte central de Fortaleza com mar limpo

A região central da costa de Fortaleza vai da Indústria Naval do Ceará (Inace) ao Porto do Mucuripe. Nesta área, três pontos de coleta, totalizando dois trechos - extensões contínua de água - estão com nível de poluentes dentro do adequado.

A primeira parte própria para banho é apenas a praia do Poço da Draga. A segunda, por sua vez, fica entre os espigões da rua João Cordeiro e da avenida Rui Barbosa.

Litoral Leste de Fortaleza: locais próprios para banho

A parte Leste, por fim, tem sete pontos de coleta com água limpa, totalizando três trechos contínuos. O primeiro é a praia da Abreulândia, próximo à foz do rio Pacoti.

As outras duas estão na Praia do Futuro. Uma delas tem apenas um ponto de coleta, entre as ruas Clóvis Matos e Dr. Antônio Carteiro. A segunda, englobando cinco pontos de coleta contínuos, vai da rua Comandante Marcelo Teixeira à rua Francisco Teixeira de Alcântara.

Praia na Semana Santa pode ser dificultada pela chuva

Outro aspecto, no entanto, pode atrapalhar os planos de praia: a chuva. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta quinta-feira há expectativa de tempo fechado para a Fortaleza durante a manhã e a tarde.

Na madrugada, as nuvens carregadas já eram presença forte na Capital. A Região Metropolitana de Fortaleza concentrou a maior parte das chuvas no Ceará desde a meia-noite.

