Espetáculo adapta história de Jesus como pessoa em situação de rua em Fortaleza

O espetáculo “Às Margens, a Paixão de Cristo”, do Grupo Avia de Teatro, que retrata a história de Jesus como uma pessoa em situação de rua em Fortaleza nos dias atuais, estreia para o público nesta terça-feira, 4. A peça é apresentada na calçada do Theatro José de Alencar. O objetivo é fomentar o debate sobre as pessoas sem moradia na Capital e no interior do Ceará.

Neide Oliveira, atriz, diretora e autora da peça, explica que teve a ideia ainda em 2017 quando caminhava pelo Centro. “Tinha um bebê deitado na sombra de uma árvore bem rala, em um colchão meio sujo. Eu pensei ‘essa criança não pode ficar ali’, e [isso] me deu um estalo. E se Jesus nascesse hoje? E se ele fosse um pobre na Fortaleza de hoje? Onde ele nasceria? Na rua”, explica.

De acordo com a diretora, a peça pretende abordar a história de três formas: social, religiosa e antropológica. A primeira apresentação aconteceu em uma arquibancada montada na calçada do Theatro José de Alencar em 2018. O evento foi destinado para as pessoas que se encontram em situação de rua.

“Eu lembro de um rapaz que [se] sentava quase caindo da arquibancada. Como se não se achasse digno de estar ali recebendo aquela mensagem, como se ele dissesse ‘a qualquer momento alguém vai me tirar daqui dessa arquibancada. Não é para eu estar aqui. Não sou digno de estar aqui. A cultura não é para mim’. À medida que ele foi vendo a peça e vendo que Jesus é igual a ele, foi relaxando”, relembra.

Neide ainda acredita que a partir do momento que essa pessoa se sente digna de receber cultura, ela passa a perceber que também possui outros direitos, como o acesso à moradia e a alimentação. “A gente tenta devolver a eles essa questão de dignidade.”

Antes da estreia para o público no Theatro José de Alencar, o Grupo Avia fará uma apresentação na Câmara Municipal dos Vereadores. “A gente usa uma técnica de teatro do Augusto Boal, que é o teatro do oprimido, na qual a gente pega a realidade de uma opressão e leva para a casa de quem pode mudar alguma coisa.”

“Depois [da apresentação] de 2019, não sei se por coincidência, começaram a desenvolver o censo das pessoas em situação de rua, começaram a colocar mais centros de apoio e desenvolveram mais aluguéis sociais”, complementa a artista.

Agenda

Terça-feira - (04/04/2023)

13h - Câmara dos Vereadores de Fortaleza

16h - Theatro José de Alencar

Quinta-feira - (06/04/2023)

17h- Estação das Artes

20h- Anfiteatro da beira Mar

Sexta-feira - (07/04/2023)

20h - Sesc Iparana

Sábado - (08/04/2023)

16h - Theatro José de Alencar



Serviço - peça com Jesus em situação de rua

Nome: "Às Margens, a Paixão de Cristo"

Classificação: Livre

Duração: 55 minutos



