Neste domingo, 2, os ritos litúrgicos da Semana Santa se iniciam com a celebração do Domingo de Ramos. O período relembra aos cristãos os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.



A celebração do Domingo de Ramos possui sua simbologia por relembrar o início dos últimos dias de vida do filho de Deus. O padre Rafhael Silva explica que o rito traz um primeiro anúncio do que virá nos próximos dias.



“A celebração recorda a entrada de Jesus em Jerusalém, acolhido como rei messiânico e ao mesmo tempo, (o rito) faz um primeiro anúncio da Paixão de Cristo. Por isso mesmo chamamos Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor”, explica.

A Arquidiocese divulgou os horários das missas em algumas paróquias e na catedral metropolitana de Fortaleza. Confira os horários.



Paróquia Cristo Rei, Aldeota



Domingo de Ramos, 2/4

9h, 11h, 17h e 19h

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

6h30, 9h, 11h, 17h e 19h



Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 8h30, 16h e 18h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

17h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

8h30, 16h e 18h



Paróquia São José, Lagoa Redonda



Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 11h e 19h – Matriz



Paróquia São Vicente de Paulo, Dionísio Torres



Domingo de Ramos, 2/4

8h,11h30, 17h e 18h – Missas

8h – Procissão no Centro Comunitário

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

6h15 – Procissão com Cristo Ressuscitado

6h30, 9h, 11h30, 17 e 19h



Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 9h, 17h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 9h, 17h e 19h



Paróquia São João Eudes, Luciano Cavalcante



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 12h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

16h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 12h e 19h – Missas



Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal



Domingo de Ramos, 2/4

6h20 – Procissão saindo do Menino Deus, 17h e 19h procissão saindo na quadra, seguidas de Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

17h – Procissão do Senhor Morto

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 17h e 19h – Missa



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mondubim



Domingo de Ramos, 2/4

7h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

17h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h e 19h – Missas



Paróquia Santa Luzia, Meireles



Domingo de Ramos, 2/4

8h, 10h, 17h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

17h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

17h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

8h, 10h, 17h e 19h – Missas



Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 8h30, 17h e 19h – Missas

6h30 – Procissão, saída da Capela de São Pedro (Avenida Beira Mar)

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 8h30, 17h e 19h – Missas



Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese



Domingo de Ramos, 2/4

6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30 – Missas

16h – Bênção e procissão dos ramos, saindo da Casa de Nazaré para a Matriz

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30 – Missas



Paróquia São Francisco de Assis, Vila Velha III



Domingo de Ramos, 2/4

6h30 – Procissão, saída da Capela São José, passando pela Capela Santa Edwiges dando continuidade com a Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

20h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

21h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

4h – Caminhada da luz partindo da Comunidade Santa Edwiges em direção a Matriz encerrando com a Missa.



Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Piedade



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 9h, 17h e 19h – Missas

16h – Procissão saindo da Capela São Gabriel para a Igreja Matriz e Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e seguida da procissão de Senhor Morto

Sábado Santo, 8/4

18h30 – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 9h, 17h e 19h – Missa



Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos



Domingo de Ramos, 2/4

7h – Procissão saindo da Capela Nossa Senhora das Graças para a Igreja Matriz e Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h e 17h – Missas



Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia, Pedras



Domingo de Ramos, 2/4

17h – Bênção dos ramos na Capela Nossa Senhora de Fátima – Taveira seguindo a procissão até a Matriz

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

17h30 – Missa

Paróquia São José, Sapiranga



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 17h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 17h e 19h – Missa



Paróquia São Diogo, Cajazeiras



Domingo de Ramos, 2/4

7h – Bênção dos Ramos na sede paroquial São Diogo, em seguida procissão e Missa no Santuário Mãe da Divina Providência

Quinta-feira Santa, 6/4

19h30 – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h30 – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h30, e 19h – Missa



Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana



Domingo de Ramos, 2/4

6h30 e 18h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 17h e 19h – Missa



Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança



Domingo de Ramos, 2/4

7h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

20h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, e 19h – Missa



Paróquia São José, Passaré



Domingo de Ramos, 2/4

16h30 – Bênção dos Ramos na Comunidade Santo Antônio e procissão até a Igreja Matriz

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e Via-Sacra a Igreja da Consolação

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

17h – Missa



Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil, Messejana



Domingo de Ramos, 2/4

8h, 9h30, 16h30 e 18h30 – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

18h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

18h30 – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

8h, 9h30, 16h30 e 18h30 – Missas



Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga



Domingo de Ramos, 2/4

06h30 – Missa

17h30 – Procissão e bênção dos ramos, saída da Rua Carlos Joaçaba, 864 com Rua Lourenço Pessoa, Maraponga

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

6h30 e 18h30 – Missas



Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 9h, 11h, 17h e 19h – Missas

18h – Procissão saindo do Lago Jacarey até a Matriz

Quinta-feira Santa, 6/4

18h30 – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, em seguida procissão com o Senhor Morto até o Parque Del Sol

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 9h, 11h, 17h e 19h – Missas



Paróquia Santo Antônio de Pádua, Planalto Pici



Domingo de Ramos, 2/4

17h e 18h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e procissão do Senhor Morto

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 17h e 19h – Missa



Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Padre Andrade



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 9h e 17h – Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 9h e 17h – Missa



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Carlito Pamplona



Domingo de Ramos, 2/4

7h e 9h – Missa

18h30 – Bênção e procissão para a Matriz saindo da Praça Estrela do Norte

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h e 19h – Missa



Paróquia Nossa Senhora das Graças, Pirambu



Domingo de Ramos, 2/4

7h e 16h – Missas

18h – Bênção e procissão saindo da matriz e retornando para a Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

18h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e procissão do Senhor Morto

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 16h e 19h – Missas



Paróquia-Santuário Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha



Domingo de Ramos, 2/4

7h – Bênção dos Ramos e procissão saindo da Comunidade Nossa Senhora de Fátima para o Santuário onde continuará a Missa.

17h – Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

20h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 9h e 17h – Missas



Paróquia Nossa Senhora das Dores, Otávio Bonfim



Domingo de Ramos, 2/4

6h30, 9h, 17h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e procissão do Senhor Morto

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

6h30, 9h, 17h e 19h – Missas



Paróquia São Francisco de Assis, Jacarecanga

*As celebrações acontecerão na Igreja dos Navegantes (Matriz provisória)



Domingo de Ramos, 2/4

6h, 8h e 16h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e procissão do Senhor Morto

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

6h, 8h e 19h – Missas



Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota



Domingo de Ramos, 2/4

8h, 11h, 16h, 18h e 20h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

18h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h30 – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

8h, 11h, 16h, 18h e 20h – Missas



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Alto Alegre



Domingo de Ramos, 2/4

18h – Bênção dos Ramos e Procissão saindo do Fernando de Noronha para a Igreja Matriz

Quinta-feira Santa, 6/4

19h30 – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h30 – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

19h – Missa



Paróquia Nossa Senhora das Graças, Manoel Sátiro



Domingo de Ramos, 2/4

7h – Bênção dos Ramos na Comunidade Santo Expedito seguindo para a Igreja Matriz

11h – Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

8h, 11h e 19h – Missas



Paróquia São João Paulo II, Guajeru



Domingo de Ramos, 2/4

8h15 – Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e Via Sacra

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

8h15 – Missa



Paróquia São Francisco de Assis, Dias Macedo



Domingo de Ramos, 2/4

7h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h e 19h – Missas



Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, Tancredo Neves



Domingo de Ramos, 2/4

17h – Procissão do IAPS (Rua Barra Nova 1000) para a Matriz

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 18h e 19h – Missas



Paróquia Nossa Senhora das Graças, Parque Santa Maria



Domingo de Ramos, 2/4

7h e 16h (Somente a bênção), 19h – Igreja Matriz, as demais haverá procissão

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, após Via Sacra até a Capela de São José

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 16h e 19h – Missas



Paróquia São Francisco de Assis, Conjunto Palmeiras



Domingo de Ramos, 2/4

7h e 18h – Procissão

Quinta-feira Santa, 6/4

18h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h e 18h – Missas



Paróquia Santíssima Trindade, José Walter



Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

18h – Vigília Pascal



Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista



Domingo de Ramos, 2/4

6h30 – Procissão da Praça Nossa Senhora de Salette para a Igreja Matriz e Missa

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 9h e 17h30 – Missas

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima



Domingo de Ramos, 2/4

7h, 9h, 12h, 17h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

16h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 9h, 12h, 17h e 19h – Missas



Paróquia São José de Ribamar, Aquiraz



Domingo de Ramos, 2/4

10h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e procissão do Senhor Morto

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h30, 10h e 19h – Missas



Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro



Domingo de Ramos, 2/4

8h, 10h, 16h e 18h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

18h30 – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão

Sábado Santo, 8/4

18h30 – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

8h, 10h, 16h e 18h – Missas



Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba



Domingo de Ramos, 2/4

6h30, 8h30, 17h e 19h – Missas

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

6h30, 8h30, 17h e 19h – Missa



Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra



Domingo de Ramos, 2/4

6h30 – Procissão partindo do Patronato Sagrada Família rumo a Matriz

18h – Procissão partindo da Comunidade Filhos da Rainha da Paz a Igreja Matriz

Quinta-feira Santa, 6/4

19h – Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 7/4

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo, 8/4

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 9/4

7h, 17h e 19h – Missa

5h30 – Procissão com Cristo Ressuscitado





