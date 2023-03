Arquidiocese divulga programação de Semana Santa da Catedral de Fortaleza

A Semana Santa inicia neste domingo, 2, com a benção dos ramos e finaliza no próximo domingo, 9 com a celebração do Domingo de Páscoa

A Arquidiocese de Fortaleza divulgou a programação da Catedral Metropolitana para as celebrações da Semana Santa que inicia neste domingo, 2, com a solenidade do Domingo de Ramos, e finaliza com a missa no Domingo de Páscoa, em 9 de abril. Confira a programação com os horários das celebrações eucarísticas.

Semana Santa - Catedral Metropolitana de Fortaleza



Dia 2 de abril - Domingo de Ramos



8 horas - Procissão, saindo da Paróquia Cristo Rei

9 horas - Santa Missa e Bênção dos Ramos, presidida por Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza.



Neste dia, também serão celebradas missas às 11h, 17h e às 19 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Dia 6 de abril - Quinta-feira



8 horas - Missa da Unidade ou Santos Óleos presidida pelo Arcebispo Metropolitano e concelebrada por todo o clero.



19 horas - Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés, presidida por Dom José Antonio.



Dia 7 de abril - Sexta-feira



9 horas - Liturgia das Horas

15 horas - Celebração da Paixão e Morte do Senhor, com Dom José Antonio.



Dia 8 de abril - Sábado



9 horas - Liturgia das Horas



20 horas - Solene Vigília Pascal com Dom José Antonio.





Dia 9 de abril - Domingo de Páscoa



Missas às 9h , 11, 17 e 19 horas



17 horas - Missa Solene da Ressurreição, presidida por Dom José Antonio, Arcebispo de Fortaleza. Após a Missa haverá a procissão de Cristo Ressuscitado

Sobre o assunto Mercado dos Peixes recebe ação contra ratos em preparação para a Semana Santa

Tags