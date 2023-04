Suspeito de triplo homicídio na Granja Lisboa é preso em Fortaleza

Edilberto Negreiros dos Santos, conhecido como "Bebeto", de 20 anos, foi preso neste sábado, 1º de abril, após investigação Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele tinha mandados em aberto por um triplo homicídio registrado em novembro do ano passado, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso mediante cumprimento de dois mandados de prisão na mesma região em que aconteceu o crime. Um deles é referente às três mortes, enquanto o outro era relacionado a um homicídio de uma jovem de 19 anos registrado em dezembro do ano passado.

Bebeto possui antecedentes por homicídio e crime contra a fé pública — delitos que visam um coletivo, e não indivíduos em específico, como uso de moeda falsa, documento falso, fraudes em certames etc. Além disso é apontado pela Polícia Civil como participante de organização criminosa em que atuaria como principal executor.

No dia do triplo homicídio, Bebeto e outros indivíduos teriam chegado a um estabelecimento comercial e atirado contra pessoas que estavam no local. Três vítimas morreram em via pública.

Outra investigação aponta Bebeto como responsável pela morte de uma jovem de 19 anos, também no bairro Granja Lisboa. O homem foi preso no bairro Bom Jardim e ainda tentou dar um nome falso se passando pelo irmão. Ele foi levado ao DHPP.

