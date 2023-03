Cruz da Vida faz sopão para pessoas em situação de rua em Fortaleza

A associação Cruz da Vida promoverá, neste sábado, 1, um sopão para pessoas em situação de rua no Centro de Fortaleza.

De acordo com Letícia Costa, voluntária da associação, a iniciativa busca contribuir na diminuição da fome e cuidar da saúde de pessoas em vulnerabilidade social.

“Nós, como associação, temos um cuidado com a integralidade da saúde do ser humano e, com essa ação, queremos auxiliar também para a diminuição da fome. Nós sabemos que é um problema que assola boa parte da nossa população, em especial, as pessoas que estão em situação de rua.”.

Segundo a Cruz da Vida, os alimentos utilizados no projeto foram arrecadados a partir de doações de moradores de um condomínio no bairro Meireles, que também atuaram na distribuição das sopas.

Para o advogado condominial e síndico, André Luis Fernandes, que está colaborando com a ação, é importante promover uma conscientização para o maior número de pessoas.

“Nós de pronto aceitamos contribuir com essa ação, porque é uma urgência da nossa sociedade, sermos solidários e combatermos, com o que temos disponível, a fome em nossa cidade”, disse.

A associação sem fins lucrativos é formada por um grupo de médicos e outros profissionais da saúde católicos. As ações são contínuas e abrangem tanto a Capital como cidades do Interior. Em 2022, o Cruz da Vida também realizou trabalhos na cidade de Vitória, no Espírito Santo.

O objetivo do grupo, que atua desde 2017, é ofertar serviços de saúde especializados e gratuitos à população em situação de vulnerabilidade. As ações já proporcionaram a realização de mais de 181 cirurgias, 544 exames e cerca de 4174 pessoas foram atendidas.

Serviço

Cruz da Vida: sopão para pessoas em situação de rua no Centro de Fortaleza



Data: Sábado, 1° de abril

Local: Praça do Ferreira - Centro, Fortaleza - CE

Horário: 18 horas



