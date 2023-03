Novos Talentos: divulgados os aprovados para o curso

O curso, da Fundação Demócrito Rocha, em parceria com O POVO, seleciona estudantes de Jornalismo para capacitação prática e teórica. Esta é a 30ª turma do programa

Começa nesta semana a capacitação prática do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, que é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. Os aprovados, em ordem alfabética, são:

Ana Beatriz Teixeira (Universidade Federal do Ceará – UFC)

Esaú Pereira de Souza (Universidade Federal do Ceará – UFC)

Giovana Vitória Feitosa Silva (Universidade Federal do Ceará – UFC)

Guilherme Gonsalves (Universidade de Fortaleza – Unifor)

Guilherme Siqueira Evangelista (Universidade Federal do Ceará – UFC)

Mariana Fernandes Linhares (Universidade Federal do Ceará – UFC)

Mirella Mirla da Penha (Centro Universitário Estácio do Ceará)

Rebeca Barros Rodrigues (Universidade de Fortaleza – Unifor)

Foram 8 estudantes aprovados após seleção que inclui provas de Redação, Língua Portuguesa e Atualidades além de entrevistas com os psicólogos e os coordenadores do programa, os jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira.

Além desses, foram selecionados dois estudantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern), a partir de um convênio com a FDR. São eles: Germalli Ribeiro Bezerra de Souza e Vanessa Elen da Costa Macedo Souza.

Esta será a 30ª turma do curso Novos Talentos, que se solidifica como um dos principais meios de entrada no Grupo O POVO. O programa teve início em 2007, com o objetivo de oferecer treinamento sobre aspectos práticos e teóricos da profissão, a fim de preparar novos profissionais. Desde então, ajudou a formar centenas de profissionais.

Os aprovados terão aulas práticas nas editorias do Grupo O POVO. Os alunos acompanham o trabalho dos repórteres, participam de reuniões de pauta, cobrem acontecimentos e escrevem textos. As tarefas são orientadas pelos editores. O curso tem a duração de três meses e oferece aulas de Redação, Método Jornalístico, Português Instrumental para Jornalistas, Redes Sociais no Trabalho do Jornalista e SEO no Jornalismo.

Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo

Veja mais informações sobre o curso no site: https://fdr.org.br/novostalentos/

Outras informações pelo e-mail: [email protected]

