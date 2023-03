Trem da Linha Sul do Metrofor pega na manhã desta quarta

Um trem da Linha Sul do Metrofor pegou fogo na Estação Esperança na manhã desta quarta-feira, 29, em Fortaleza. Informações colhidas no local apontam que as lonas de borracha, encontradas nos freios do veículo, travaram e geraram atrito, o que ocasionou o fogo. Ninguém ficou ferido.

Um extintor de incêndio foi usado pelo maquinista para tentar conter a fumaça na parte inferior do transporte. Após o foco ser contido, o trem seguiu suas operações normalmente.

Em nota, o Metrofor confirma que o trem da Linha Sul registrou falha. Técnicos de manutenção realizaram o processo de conserto do equipamento no local. Uma equipe de monitoramento acompanhou o trajeto do transporte após a restauração.

Assim que concluiu a viagem, o trem atingido foi levado para o Centro de Manutenções Vila das Flores, onde se encontra em estado de monitorização.

