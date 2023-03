Acidente com caminhão deixa óleo derramado na Via Expressa

A via ficou parcialmente bloqueada pela AMC até o serviço de reboque retirar o caminhão do local

O pneu dianteiro de um caminhão que trafegava pela avenida Almirante Henrique Sabóia, conhecida como Via Expressa, em Fortaleza, deslocou-se e acabou atingindo o tanque de combustível do próprio veículo, na manhã desta quinta-feira, 30, em Fortaleza.

Com isso, o óleo foi derramado na pista. Uma motociclista que passava pelo local acabou escorregando no óleo e foi levada ao hospital por familiares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), houve um princípio de incêndio no caminhão. Para evitar acidentes, os bombeiros que atenderam à ocorrência colocaram areia para cobrir o óleo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A via também foi sinalizada por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), segundo o órgão municipal.

O acidente ocorreu às 8h45min, e o trecho continuava parcialmente bloqueado por volta das 12h30min. A limpeza da via foi concluída, e a AMC esperou o reboque para retirar o caminhão do local.



Tags