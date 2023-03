Homem vira réu acusado de matar e atear fogo em vítima no José Walter

Crime aconteceu na madrugada do último dia 9 de outubro e teria sido motivado por a vítima ser moradora de um bairro onde atua facção rival da que atua no Cidade Jardim II

Um homem de 24 anos virou réu nesta semana acusado de matar e atear fogo no corpo de Francisco Tiago dos Santos de Araújo, crime ocorrido na madrugada do último dia 9 de outubro de 2022 no residencial Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter. A denúncia contra Wandel Ytalo Barbosa Lima foi aceita nessa segunda-feira, 20, pela 5ª Vara do Júri.

Conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), Francisco Tiago foi morto por ser morador de uma área com atuação da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), enquanto o Cidade Jardim II registrava a presença da facção Comando Vermelho (CV).

A investigação da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) mostrou que, no dia do crime, Francisco Tiago e a companheira estavam em dois mototáxis dirigindo-se a uma festa no Cidade Jardim I.

Na entrada do Cidade Jardim II, eles pararam para pedir uma informação sobre o trajeto a um homem, que viria a ser identificado como sendo Wandel Ytalo. Ele disse para que o casal entrasse no residencial que lá iriam indicar o melhor caminho.

Já dentro do residencial, um homem ainda não identificado saiu de um dos apartamentos com uma arma em punho perguntando de onde as vítimas eram. Francisco Tiago respondeu que eles eram provenientes do Conjunto Jereissati II, em Maracanaú. Naquele momento, conforme a denúncia do MPCE, Wandel Ytalo disse que as vítimas eram “pilantras”, por virem de uma área com atuação da GDE.

Um terceiro homem, também ainda não identificado, aproximou-se e, junto com os outros criminosos, ordenou que os mototaxistas fossem embora, puxando, em seguida, as vítimas para uma área escura.

“Ato contínuo um dos indivíduos efetuou disparos contra a vítima fatal que o atingiram a cabeça, ocasião em que a [companheira dele] teria tentado lhe ajudar, mas levou uma coronhada em seus peitos e caiu no chão, tendo o mesmo indivíduo apontado a arma para seu rosto e atirado, a mulher se desviou mas foi alvejada no dedo”, narra a denúncia do MPCE.

A acusação ainda afirma que o homem tentou atirar mais algumas vezes, mas a arma falhou, e a mulher conseguiu sair correndo até uma base da Polícia Militar localizada nas proximidades. Quando os PMs chegaram ao local do crime, porém, encontraram apenas o corpo de Francisco Tiago em chamas atrás de um container de lixo.

Wandel Ytalo foi denunciado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio duplamente qualificados (por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas), integrar organização criminosa e vilipêndio a cadáver.

O mandado de prisão contra o réu segue em aberto. As investigações para identificar os demais suspeitos também prosseguem.

