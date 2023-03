Bonecos de Judas com cabeças de Lula e Bolsonaro são vendidos em rotatória de Fortaleza

A rotatória que conecta as avenidas Murilo Borges e Raul Barbosa, no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, ganhou personagens inusitados durante este mês de fevereiro. Com a proximidade da Semana Santa, diversos bonecos que fazem referência a Judas estão expostos no local. Lula e Bolsonaro são os personagens mais encomendados.

O autor das obras é Vander da Silva Costa, 45, que prefere ser chamado de "José do Judas", alcunha que faz referência ao trabalho realizado por ele nas últimas duas décadas. "São 21 anos fazendo esses bonecos. Foi todo um processo para aprender, antes eles não eram tão bem estruturados como agora", conta.

De acordo com José, cabos de madeira dão sustentação ao corpo do boneco, que também conta com parafusos em pontos que exigem maior flexibilidade como tornozelos, joelhos e cintura. "Tudo é feito para que ele tenha uma movimentação perfeita. O cliente compra e pode levar o boneco sentado e de cinto dentro do carro".

A produção de cada boneco leva cerca de três dias. O tempo é necessário principalmente para a consolidação da cabeça, que, de acordo com o vendedor, é o que mais atrai o cliente. No local, a maioria dos Judas está com as cabeças de Lula e Bolsonaro. "A cabeça é feita de papel machê, a gente passa tinta e depois precisa ficar no sol. Como parte do processo é demorado, eu começo a fazer as cabeças uns cinco meses antes da Páscoa", explica.

Para este ano, José relata que já produziu 70 bonecos, que variam de R$ 250 a R$ 300. O preço varia de acordo com a vestimenta do boneco, os que estão trajados com paletó possuem valor mais elevado.

Questionado sobre qual foi o boneco mais vendido até o momento, José prefere não ser categórico. "Os que mais saem são os políticos, temos os presidentes, que sempre saem muito, quase o mesmo tanto de um e do outro. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eles são os que mais vendem".

O vendedor atende diariamente na rotatória das avenidas Raul Barbosa com Murilo Borges, das 7h às 19h. Os interessados podem ir até o local ou entrar em contato via telefone (98553-1590). A expectativa é que a procura aumente após a primeira semana de abril. "Na Sexta-Feira Santa e no Sábado de Aleluia as vendas sempre crescem. Nesses dias, trabalho até tarde. Além dos políticos, o povo compra muito com camisa de time e presidiário".

Por fim, José destaca, ainda, que pode fazer adaptações no seu trabalho para conseguir agradar o cliente. "A pessoa pode encomendar a cabeça que quiser, é só mandar a foto que eu desenrolo. Faço o possível pra ficar parecido. Para os clientes que acham caro, pode falar comigo que a gente negocia", brinca.

A tradição da queima dos bonecos foi herdada dos europeus. A prática é consequência da traição de Judas a Jesus, que, segundo a bíblia, foi o responsável por entregar Cristo aos soldados romanos, que o mataram crucificado.

