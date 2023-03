Motoqueiro colide em carro e é arremessado durante perseguição policial na Serrinha

Repórter do caderno de Cidades

Inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e procedimento interno apurará conduta de policial que pisou no suspeito já depois do acidente

Um motoqueiro foi arremessado após colidir em um carro durante uma perseguição policial na tarde dessa segunda-feira, 20, no bairro Serrinha. Câmeras de vigilância registraram a ação. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.



Conforme a Polícia Militar, era por volta de 13h40min quando agentes que faziam patrulhamento na avenida Silas Munguba avistaram um homem "em atitude suspeita". Os PMs deram voz de parada ao motoqueiro, que não obedeceu e deu-se início à perseguição.



No cruzamento das ruas Freire Alemão e Leão XIII, o motoqueiro avançou a preferencial e colidiu no carro de uma policial civil. As imagens mostram que o homem foi arremessado e bateu na parede de um estabelecimento comercial.

Um segundo vídeo mostra que ele tenta se levantar, mas, cambaleante, é rendido por um policial, que chega a dar um chute no suspeito e pisar sobre a sua cabeça.

Ainda conforme a PM, o homem foi socorrido para o hospital, onde permanece sob escolta policial. A motocicleta dele foi encaminhada ao 25° Distrito Policial, onde foi instaurado inquérito policial.

Não houve autuação em flagrante. A PM também não informou se foi identificada a razão que fez com que o motoqueiro fugisse da abordagem.



Por fim, a corporação informou que a conduta do policial militar que aborda o homem após o acidente será apurada em procedimento interno.



