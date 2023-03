Local de desmanche de motos roubadas é descoberto pela Polícia Militar em Fortaleza

Uma casa utilizada para desmanchar motos roubadas foi encontrada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. A Polícia Militar foi ao local seguindo o rastreamento de uma motocicleta roubada, que apontou a rua Raimunda Cabral.

De acordo com a PMCE, além da moto rastreada foram encontradas outras duas motos, três baús, cinco certificados de registro e licenciamento de veículos (CRLV), várias peças de motocicletas desmontadas e placas de motos e carros.



No momento da chegada da Polícia, ninguém estava na casa e não houve prisões. A equipe policial entrou em contato com o proprietário do imóvel alugado. A ocorrência foi apresentada no 32º Distrito Policial, no bairro Bom Jardim.

