Joalheira de shopping na Aldeota, em Fortaleza, é assaltada

Uma joalheria no shopping Del Paseo, no bairro Aldeota, em Fortaleza, foi alvo de assalto na tarde deste sábado, 18. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a Polícia Civil segue em diligências para identificar e capturar os dois suspeitos do roubo. Imagens de câmera de segurança auxiliam o trabalho policial.

O shopping informou que "acompanha o caso, colaborando com as autoridades locais e fornecendo toda a ajuda necessária para o esclarecimento dos fatos". "O shopping reitera seu compromisso com o bem-estar dos clientes e lojistas", acrescentou em nota.

Já a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) orienta que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência (BO), em uma unidade policial, ou no 2º Distrito Policial (2º DP), que atende a região, ou, ainda, por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), pelo site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Estado do Ceará.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o telefone (85) 3101-2044, do 2º Distrito Policial, unidade policial responsável pelas investigações na área. O sigilo e o anonimato são garantidos.

