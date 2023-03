Falso médico recebeu 123 votos para vereador de Fortaleza em 2016

O homem de 36 anos que atuava ilegalmente como médico em diversos municípios recebeu 123 votos para vereador de Fortaleza em 2016. Thiago Celso Andrade Reges, preso na manhã da última sexta-feira, 17, em apartamento de luxo no bairro Cocó, é investigado pela prática de exercício ilegal de medicina, estelionato, falsidade ideológica e de documentos.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito chegou a atuar de forma ilícita como médico em diversos municípios do estado do Ceará, entre eles Baturité, Itapajé e Mulungu. Ele tentava validar um falso diploma de medicina.

Durante as investigações, o 5º Distrito Policial verificou que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) já havia recolhido a carteira do CRM e instaurado procedimento administrativo contra o suspeito. O documento havia sido obtido de forma fraudulenta. Ainda conforme a PC-CE, Thiago responde por tráfico internacional de mulheres no estado do Acre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele foi conduzido para o 5º Distrito Policial, onde a ordem judicial foi cumprida, e segue à disposição da Justiça. Um jaleco, estetoscópio, notebooks, tablet, aparelhos celulares, maquinetas e pendrives foram apreendidos.

De acordo com a apuração do O POVO, chamou a atenção dos agentes de segurança o fato de o falso médico possuir dois carros avaliados em R$ 2 milhões, além de fazer passeios de helicópteros e ostentar viagens e encontro com famosos.

Tags