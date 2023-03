PF prende passageiro que levava cocaína no tênis no Aeroporto de Fortaleza

Motorista de 58 anos vinha do Acre e transportava a droga em cápsulas dentro do tênis. PF investiga participação de outras pessoas no crime

Um motorista de 58 anos foi preso na tarde deste sábado, 18, transportando 500 gramas de cocaína em cápsulas escondidas no tênis que utilizava no Aeroporto de Fortaleza. Ele foi preso no local pela Polícia Federal.



Segundo a PF, os exames preliminares realizados pelos policiais confirmaram a droga nas cápsulas. O flagrante decorre de investigações em curso na corporação no Ceará. O suspeito foi conduzido à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

O homem apreendido vinha de Rio Branco, no Acre. Ele fez escala em Brasília e tinha Fortaleza como destino final. Conforme a Polícia Federal, o suspeito confessou o crime aos policiais federais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crime pode ser apenado com até 15 anos de reclusão. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no crime, informa o órgão.

Sobre o assunto PRF apreende droga em ônibus que vinha do Mato Grosso com destino a Fortaleza

Mais de 100 quilos de droga são encontrados em caminhão que vinha da Bahia

Tags