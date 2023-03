Dia de São José antecipado recebe procissão e missa com discurso negacionista

Os festejos para o padroeiro do Ceará foram antecipados do dia 19, domingo, para este sábado, 18

Os fieis católicos se reuniram na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, no final da tarde deste sábado, 18, para percorrer algumas ruas do bairro e celebrar, de forma antecipada, o Dia de São José, padroeiro do Ceará.

Apesar do dia do santo ser 19 de março, a celebração foi antecipada por ter coincidido com o quarto domingo da Quaresma, período de preparação para a Semana Santa.

"São José foi o escolhido por Deus para cumprir uma missão. No dia de hoje, pedimos a intercessão dele por todas as famílias, as quais também cumprem as tarefas de serem pais e mães. Que a família de Nazaré seja modelo e exemplo para todas as demais", destacou padre Adler Trindade.

No retorno da procissão para a Catedral, o padre Clairton Alexandrino declarou encerrados os festejos a São José e celebrou a missa, ocasião na qual fez uma reflexão sobre o significado da fé. Em dado momento, o pároco criticou a ciência e o fato da igreja católica ter apoiado o distanciamento social e a aplicação de vacinas na pandemia de Covid-19.

"Hoje em dia, se adora a 'deusa ciência'. Ver para crer é contraditório", destacou, sendo aplaudido por parte do público presente. Padre Clairton finalizou a missa e a imagem foi carregada de volta por militares da Marinha.

Só no Ceará, mais de 18 mil pessoas morreram de Covid, enquanto quase 1,5 milhão testaram positivo para a doença em três anos. O avanço das vacinas, criadas pela Ciência, evitou mais óbitos e ajudou a controlar a crise.

São José, padroeiro do Ceara

São José possui pelos menos 10 títulos no Catolicismo, dentre eles, o de padroeiro da boa morte. Por esse motivo, o dia e hoje também teve a chamada missa dos enfermos.

Pai de Jesus Cristo, marido de Maria e carpinteiro de profissão, segundo a tradição cristã, São José é considerado o protetor da Igreja Católica, padroeiro dos trabalhadores e das famílias, por ser patriarca da Sagrada Família.

O dia 19 de março é conhecido desde 1621 como dia de São José, a partir de decreto do papa Gregório XV. O santo é padroeiro do Ceará, e a data em sua homenagem é feriado estadual. Acredita-se que um feriado chuvoso é indicativo de boa safra no Estado.

A escolha de São José para padroeiro do Ceará teria se dado ao fato de a primeira capital do Ceará ser Aquiraz, hoje na Região Metropolitana de Fortaleza, que tem o mesmo santo como protetor. Uma das primeiras embarcações que chegaram ao estado teriam aportado em Aquiraz, e trazia uma imagem de São José do Ribamar. Foi definido, então, que o santo seria o padroeiro da cidade e, posteriormente, do Ceará.



