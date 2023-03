Saiba o que abre e fecha em Fortaleza no Dia de São José

No próximo domingo, 19 de março, se comemora o Dia de São José. As chuvas durante a data religiosa, que marca o equinócio de outono, são associadas popularmente a uma boa quadra chuvosa. O dia é também feriado estadual no Ceará, mas não deve influenciar o funcionamento de shoppings e comércios na capital cearense.

Comércio

Conforme convenção coletiva, os comércios devem funcionar normalmente nos feriados do mês de março, em Fortaleza, segundo Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Fortaleza). Também de acordo com a CDL, varejos terão 27 dias úteis de funcionamento neste mês.

Shoppings

Os shoppings North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú, Via Sul Shopping, Del Paseo, Shopping Benfica, Rioma Kennedy, Riomar Fortaleza, Shopping Aldeota e Iguatemi Fortaleza informaram que funcionarão normalmente neste domingo, 19 de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Centro Fashion

O Centro Fashion informou que, por não funcionar aos domingos, não estará aberto durante o próximo dia 19 de março.



Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Estado do Ceará vai funcionar no regime de finais de semana no próximo domingo, 19 de março, realizando somente casos de plantão e ações de urgência.



Enel

O atendimento da Enel nas lojas dos bairros Aldeota, Centro, Messejana, Parangaba e Carlito Pamplona não deverá funcionar neste domingo, 19.



Sobre o assunto Falso médico é preso em apartamento de luxo no Cocó, em Fortaleza

3ª fase de aplicação da vacina bivalente inicia nesta segunda feira em Fortaleza

Biomédico é preso por falsificar documentos para exercício da Medicina

Ciclistas podem transportar bicicletas e realizar integração no VLT Parangaba-Mucuripe

Professor de futsal preso em Fortaleza assediava alunas durante massagens, aponta investigação

Tags