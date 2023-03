Festa de São José é antecipada para o sábado, 18

Tradicionalmente, os católicos celebram a vida do santo no dia 19 de março. Neste ano, data é antecipada por causa do quarto domingo da Quaresma

Com a proximidade do Dia de São José, milhares de fiéis fortalezenses esperam a chegada do dia 19 de março, próximo domingo, para comparecer aos festejos ao santo. Neste ano, contudo, as celebrações vão ser antecipadas para este sábado, 18.

A razão da mudança está atrelada a um choque de comemorações. Em 2023, o quarto domingo da Quaresma também caiu no dia 19 de março. Desta forma, os eventos em homenagem ao padroeiro do Ceará precisaram ser antecipados.

Ao O POVO, o padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral Metropolitana de Fortaleza, explica que todo domingo da Quaresma está voltado às comemorações da Páscoa — a mais importante festa do mundo cristão.

“Nenhuma festa de santo pode se sobrepor ao Domingo. Esta é a razão da antecipação [da festa de São José]. Peço que os filhos levem os seus pais, principalmente aqueles que são idosos. A Catedral costuma ficar cheia com fiéis pedindo bênçãos”, afirma o pároco.

O ato da mudança de comemorações está amparado pelas Normas Litúrgicas do calendário católico — estabelecido pelo papa Paulo VI em 1969. O documento assegura que os domingos Advento, da Quaresma e da Páscoa não podem ser justapostos por outras celebrações, como as de santos.

Popularidade de São José

O padre Alexandrino afirma que os católicos são afeitos à figura de São José porque ele era o pai adotivo de Jesus. O santo, adiciona, representa um modelo de vida para todos os seguidores da Igreja.

A escolha de São José para ser o padroeiro dos cearenses remonta ao período colonial, em que caravelas e outras embarcações portuguesas regressavam em diferentes pontos da costa do território que viria a ser o Ceará.

Na época, era comum a presença de imagens do santos junto aos viajantes. Em razão disto, a primeira capital cearense, Aquiraz, adotou o santo como padroeiro — ação posteriormente adotada pelo Ceará.

O pároco aponta que a relação do santo com as chuvas está ligada ao equinócio, ocorrido um dia após os festejos. Desta forma, a tradição aponta para um ano de bom inverno em caso de precipitação no dia das celebrações de São José.

Programação da Catedral Metropolitana de Fortaleza no dia de São José (18/03)



8h30min — Missa dos enfermos

10h — Missa dos Josés

12h — Missa das crianças

16h — Missa das Famílias

17h — Procissão

18h30min — Missa de encerramento

