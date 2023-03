Professor de futsal preso em Fortaleza assediava alunas durante massagens, aponta investigação

Um professor de futsal, de 43 anos, foi preso preventivamente em Fortaleza. A prisão aconteceu na casa do suspeito, no bairro Praia de Iracema, na noite dessa quinta-feira, 16. O homem está indiciado por assédio, estupro de vulnerável e estupro.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) tomou conhecimento do caso a partir de denúncias espontâneas de uma das vítimas, que foi até a Casa da Criança e do Adolescente acompanhada de um responsável e uma colega. A partir daí, as investigações se iniciaram, e outras vítimas surgiram.

Até o momento, a Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa) ouviu sete jovens. Uma delas tinha menos de 14 anos na época dos assédios relatados.

Conforme as investigações, os assédios e estupros aconteceram durante massagens que educador físico realizava nas jogadoras. Alguns desses momentos teriam acontecido na casa do suspeito.

"Ele nega a questão dos abusos. Ele conseguia chegar nessas vítimas [para ter] uma relação mais íntima através de uma 'massagem de liberação' que era feita. Esse protocolo era feito com todas", afirma Carlos Alexandre, delegado titular da Dececa.

O delegado explica que não há notícia, até o momento, por meio do relato das vítimas, de que o homem tenha produzido conteúdos de caráter erótico — como vídeos e fotos. Por isso, não foi emitido mandado de busca e apreensão.

Ainda segundo o suspeito, que foi ouvido na prisão preventiva, ele dá aulas de futsal há mais de dez anos para o público masculino e feminino, tanto juvenil quanto adulto.

A identificação do homem não será dada a fim de preservar as jovens. As investigações continuam a fim de identificar e ouvir outras vítimas.

