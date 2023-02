Homem é preso por estupro de vulnerável em Granja

Um homem de 25 anos, alvo de investigação pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil do Ceará no mercado público do município de Granja, a 332,3 km de Fortaleza. A ação é resultado de um mandado de prisão preventiva que foi expedido contra ele.



Segundo as informações apuradas em investigação, aproveitando-se que a vítima, de oito anos, estava desacompanhada dos pais e brincando com outras crianças em uma rua no bairro Lagoa Grande, ele a levou do local.



Com a ordem judicial solicitada pela PC-CE e aceita pelo Judiciário, os agentes encontraram o homem no mercado público da cidade. O suspeito não resistiu a ação policial e foi levado a uma unidade do sistema prisional.

