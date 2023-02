Pai e mãe acusados de crime de estupro contra filha são presos em Aurora

Um homem e uma mulher suspeitos de cometerem crime de estupro contra uma adolescente de 12 anos foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesse sábado, 13. O caso aconteceu na cidade de Aurora, localizada no Cariri cearense.

Uma palestra sobre saúde mental realizada na escola da vítima no dia 6 de fevereiro deste ano foi responsável por estimular a investigação. Ela procurou ajuda de um médico que ministrava o encontro para dizer que sofria abusos em casa.

A apuração policial realizada pela Delegacia Municipal de Aurora apontou que o pai da adolescente tocava em seu corpo sem consentimento. Já a mãe agia de forma a minimizar as reclamações da filha acerca do assunto.

O assunto está sendo tratado pelo Conselho Tutelar do município e pela PC-CE. A corporação solicitou à Justiça o mandado de prisão temporária dos suspeitos.



