Investigação sobre morte de menino de 12 anos será prioridade, afirma secretário

A declaração do secretário Sandro Caron foi dada durante a inauguração da base Copac no Vicente vinzon

Nesta sexta-feira, 18, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, declarou que aguarda a Perícia Forense para definir as causas da morte do menino de 12 anos, Cledson Lima de Sousa. Após ficar desaparecido por três dias, ele foi encontrado morto em um canal no bairro Barroso. De acordo com Caron, o caso será prioridade.

"É uma investigação prioritária conduzida pelo DHPP da Polícia Civil e com o serviço pericial da Pefoce", informa. A declaração foi dada durante a inauguração da unidade do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar do Ceará, na Lagoa do Coração, no Vicente Pinzon. A governadora Izolda Cela também participou do evento.

Cledson desapareceu no dia 13 de novembro. O resgate do corpo foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. Após a localização do DHPP, o caso seguiu para a 3ª Delegacia de Homicídios. A identificação da criança foi possível após o exame da arcada dentária.