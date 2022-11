Laudo confirma que garoto que desapareceu no Barroso morreu vítima de choque elétrico

Laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) confirmou que a causa da morte do garoto Cleidson Lima de Sousa, de 12 anos, foi choque elétrico. O corpo de Cleidson foi encontrado em um canal do bairro Barroso no último dia 16 de novembro, três dias depois de ele ser sido dado como desaparecido.

O laudo foi encaminhado nessa terça-feira, 22, à 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que é a responsável pela investigação do caso e deverá esclarecer se houve alguma conduta criminosa que levou ao óbito de Cleidson.

Cleidson desapareceu enquanto andava de bicicleta no bairro. Desde então, uma intensa campanha teve início, sobretudo, nas redes sociais, visando encontrar o garoto. Quando o corpo foi localizado, o estado em que ele estava não permitiu o reconhecimento por parte dos familiares.

A constatação só ocorreu um dia depois com a realização de exame de comparação de arcada dentária, feito pelo Núcleo de Odontologia Forense da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Pefoce.

