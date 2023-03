Sarto anuncia pacote de investimentos na educação e promete 76 novas escolas

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na manhã desta segunda-feira, 12, pacote de novos investimentos para a área da educação. O prefeito da Cidade, José Sarto (PDT), e a secretária da educação, Dalila Saldanha, prometem entregar dez novas escolas de tempo integral, três escolas de tempo parcial, 17 centros de educação infantil e 46 Escolas Areninha até o fim do mandato, em dezembro de 2024.

Esses novos investimentos totalizam cerca de R$ 358 milhões e, de acordo com o secretário municipal da Infraestrutura, Samuel Dias, são o maior investimento da história para a área da educação em Fortaleza.

No caso do Centro de Educação Infantil, a meta é que 50 unidades sejam entregues até o fim do mandato. Dessas, 24 já foram inauguradas — o que já gerou mais de 4 mil vagas — e 11 estão em construção. A meta para as escolas de tempo integral e areninhas é a mesma, 50 unidades até o fim de 2024.

Dalila Saldanha, secretária municipal de educação, acredita que as escolas de tempo integral são importantes para a prevenção da violência e para a proteção alimentar das crianças. Os estudantes do ensino fundamental, de acordo com a prefeitura, fazem três refeições diárias; os alunos das creches fazem cinco.

Atualmente, o sistema municipal de ensino de Fortaleza possui mais de 242 mil alunos, divididos entre 615 unidades de ensino. Um dos objetivos da gestão, segundo a secretaria, é universalizar o ensino em tempo integral para os alunos do Ensino Fundamental II (do 6° ao 9° ano). Fortaleza já é a capital brasileira com a maior cobertura de matrículas para escolas integrais, de acordo com dados do Censo Escolar 2022, veja o gráfico:

Os alunos de escola de tempo integral passam grande parte do dia dentro da instituição de ensino. Para crianças deficientes isso se torna um desafio, no caso de escolas que não possuem uma estrutura acessível para essas pessoas. “Toda a [estrutura da] escola é pensada holisticamente: acessibilidade, piso tátil e totem na entrada para a comunidade escolar dar a sua opinião”, diz o prefeito.

Dalila Saldanha ainda lembra que os estudantes que possuem algum tipo de deficiência são incluídos em salas regulares com um atendimento educacional especializado. “Para não segregar, nossa missão humana é juntar os diferentes, os antagônicos e aí a política pedagógica, que é indicadora de sucesso, é justamente de integrar esse porcentual de alunos que precisam de uma atenção especial pedagógica com a rede normal”, complementa o prefeito.



