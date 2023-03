Projeto leva aulão de dança para Praia de Iracema neste domingo, 12

A tarde deste domingo, 12, em frente a estátua de Iracema Guardiã, no calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza, foi de aula de dança para alunas do projeto Coach Dance. Ritmos como funk, piseiro, sertanejo e pop, acompanhados de coreografias fáceis de replicar, embalaram quem decidiu se movimentar.

De acordo com o treinador João Paulo Silva, que dá aula pelo projeto em uma praça do bairro Vila União, o curso é realizado em todo o Nordeste, com aulas públicas e privadas. Em dias como este domingo, professores de toda a cidade convidam os alunos para o aulão. “É uma grande confraternização”, diz João. Neste domingo, o projeto também promoveu o mesmo tipo de evento em Recife, no estado de Pernambuco.

O treinador explica que o projeto tem interesse de continuar realizando aulões periodicamente aos domingos na Praia de Iracema, mas precisa organizar recursos para oferecer uma boa qualidade de som. “Além de ser um ponto turístico, é ao ar livre. É muito bom para um dia de lazer. Praticar a saúde é importante”, afirma.

A cuidadora de idosos Ana Virgínia Ferreira, de 46 anos, se deslocou do bairro Itaperi para a Praia de Iracema só para participar da aula. Ela conta que faz o curso de dança todos os dias gratuitamente por meio do projeto Esporte Superação, do Governo do Estado, no Parque Dom Aloísio Lorscheider. A professora de Virgínia a convidou para o aulão e ela decidiu ir.

“Os professores são maravilhosos. Lá no parque tem todo dia, de segunda a sexta”, conta. Segundo ela, antes de participar do curso, ela era uma pessoa sedentária. A filha, que também participou do aulão, a incentivou a começar a frequentar as aulas de dança. “É pela saúde, não é nem pela beleza não”, afirma.

