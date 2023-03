Fortaleza tem manhã de chuvas e alagamentos nesta segunda, 13; veja previsão

A capital cearense amanheceu com chuvas nesta segunda-feira, 13. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) choveu 24 milímetros (mm) entre as 7 horas desse domingo, 12, e as 7 horas de hoje. O dado foi registrado no posto pluviométrico do Pici.

Por nota, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que um bloqueio foi feito no cruzamento da avenida Heráclito Graça com a Rua Ildefonso Albano, por conta de um alagamento, porém a via já foi liberada.

Por volta das 10h40, os agentes também controlaram a circulação de veículos na Avenida José Bastos com a Rua Ceará, sem a realização de bloqueio.

De acordo fotos pubicadas pelo portal Pirambu News, no trecho da rua Marcílio Dias a água chegou a bater acima dos pneus dos veículos.

A AMC orienta que os condutores observem se há outros veículos circulando por trechos que podem alagar. Em caso de correnteza ou de profundidade que ultrapasse a metade da altura da roda, é indicado buscar uma rota alternativa.

No Estado, choveu em 129 dos 158 municípios informados. Os maiores índices foram observados em Caririaçu (150 mm), Milagres (149 mm) e Altaneira (143 mm).

A previsão para o Litoral de Fortaleza nesta segunda-feira, 13, é de céu variando de nublado à parcialmente nublado com chuva. Nos demais períodos do dia, a previsão é de que o céu ficará de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de precipitação isolada.



No Estado, são esperadas chuvas principalmente na faixa litorânea, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nos demais períodos há previsão de chuva em todas as macrorregiões do Estado, com os maiores acumulados no período da tarde, no Noroeste, e no período da noite na região do Cariri.

