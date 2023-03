Mulher boliviana é presa com 6,4 kg de cocaína em Fortaleza

Uma mulher boliviana, de 29 anos, foi presa nesta segunda-feira, 13 de março, no bairro Parangaba, em Fortaleza, suspeita de envolvimento com tráfico internacional de drogas. Com ela, foram apreendidos 6,4 kg de cocaína.



A ação aconteceu na madrugada desta terça-feira, quando a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada por um homem que estava escondido no estacionamento de um supermercado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem suspeitava de um veículo que teria tentado abordá-lo.

No endereço indicado, policiais encontraram o veículo, onde estava a suspeita e um condutor. A mulher foi revistada e, preso ao seu corpo, foram encontrados 6,4 kg de cocaína que, segundo a SSPDS, teriam vindo da Colômbia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O material foi apreendido e conduzido junto à suspeita até a Delegacia de Polícia Civil do 30º Distrito Policial, onde ela foi autuada por tráfico de drogas.



Sobre o assunto Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo terça (14/3)

Homem é baleado e morto dentro de carro enquanto ia com a família para uma missa

Sarto anuncia pacote de investimentos na educação e promete 76 novas escolas

Covid-19: acamados começam a receber vacinação bivalente em Fortaleza

Fortaleza tem manhã de chuvas e alagamentos nesta segunda, 13; veja previsão

Tags