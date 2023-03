Covid-19: acamados começam a receber vacinação bivalente em Fortaleza

Visita de agentes de saúde para imunização do grupo pode ser solicitada em qualquer um dos 117 postos de saúde da Capital ou por meio do número 156

Iniciada no último dia 27 de fevereiro, a imunização contra a Covid-19 com doses bivalentes continua sendo expandida na Capital. Nesta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), passou a vacinar a população acamada.

Atualmente, a capital cearense está na segunda fase do cronograma vacinal da bivalente. A primeira etapa contempla população imunossuprimida, idosos a partir de 70 anos de idade, além de pessoas acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência e os trabalhadores destes locais.

Já a segunda fase, iniciada no último dia 6, atende a idosos de 60 a 69 anos. Somando as duas etapas, a meta atual busca alcançar cerca de 300 mil pessoas.

"Temos mais de 300 mil nessas duas fases. Agora, começamos com pacientes que são acamados ou domiciliados. É de suma importância que um familiar vá ao posto de saúde ou ligue para o 156, assim uma equipe fará a vacina em domicílio", destaca Erlemus Soares, coordenador da rede de atenção primária e psicossocial.

Até a manhã desta segunda-feira, 13, Fortaleza já havia recebido mais de 179 mil doses de vacinas bivalentes, número suficiente para atingir a meta da primeira fase, que é de cerca de 170 mil pessoas. Como o município já deu início à segunda fase de vacinação, Soares ressalta que mais doses devem chegar ao longo desta semana.

Desde o último dia 27 de fevereiro, mais de 43 mil pessoas foram vacinadas com doses bivalentes na Capital. Para Soares, a avaliação do andamento da vacinação é positiva. "Só temos duas semanas desde o início da campanha, as pessoas estão buscando a vacina bivalente. Vamos avançando conforme o plano de vacinação, a previsão inicial é de que a próxima fase seja iniciada em 20 de março", projeta.

O coordenador da Atenção Primária e Psicossocial explica ainda que o avanço de fase só é concretizado após o aval do Ministério da Saúde. Em Fortaleza, a fase três contemplará gestantes e puérperas, o que representa um público de aproximadamente 28 mil pessoas.

Vacina bivalente contra a Covid-19: Fortaleza tem 12 mil idosos acamados

De acordo com a SMS, Fortaleza conta com cerca de 12 mil idosos acamados, mas a bivalente está disponível para todos os acamados a partir de 12 anos que tenham, pelo menos, as duas primeiras doses da vacina contra a Covid-19.

No bairro Vila União, Maria Aparecida, 43, foi uma das contempladas neste primeiro dia de vacinação para acamados. Para Antônio Almeida, 67, marido de Aparecida, a ida de uma equipe de vacinação à residência do casal é motivo de alegria. Na ocasião, os dois foram imunizados.

"Me alegro bastante. Eu já estava cobrando o meu filho dessa vacina para a gente ficar imune", conta Antônio, que explica que a vacina foi solicitada pelo filho do casal em um posto de saúde da região. "Temos um cuidado muito grande com ela. É melhor ainda ter a chance de receber essa vacina em casa", completa.

Para os residentes em Fortaleza que possuem a partir de 60 anos, os imunizantes estão sendo aplicados, de segunda a sexta-feira, em todos os 117 postos de saúde do Município. Os atendimentos ocorrem das 7h30min às 18h30min.

Para ser vacinado com a bivalente, é preciso que o esquema vacinal primário contra Covid-19 esteja completo (D1 + D2), além de um intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose do imunizante.

