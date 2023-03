Caminhada Penitencial em Fortaleza terá percurso modificado; veja o trajeto

A Arquidiocese de Fortaleza divulgou nessa quinta-feira, 9, o novo percurso da procissão da Caminhada Penitencial em Fortaleza, que será realizada no próximo domingo, 12, a partir das 7 horas.

O padre Antônio Francileudo, integrante da equipe organizadora da Caminhada Penitencial em Fortaleza, explicou que a mudança no percurso ocorreu pelo fato de a Caminhada acontecer no mesmo horário de duas corridas.

“No domingo, 12, além da Caminhada Penitencial estarão acontecendo duas corridas. Para evitar choques no percurso, em diálogo com as autoridades competentes, neste ano vamos fazer um novo trajeto”, afirmou.

Caminhada Penitencial em Fortaleza: confira o novo trajeto

A Caminhada Penitencial em Fortaleza sairá da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no bairro Mucuripe, passando pelas ruas: Ana Bilhar, Deputado Moreira da Rocha, Tenente Benévolo, avenida Dom Manoel, avenida Costa Barros, rua São José e rua Sobral. A chegada será na Catedral Metropolitana de Fortaleza.

A organização do evento também reforçou aos fiéis a importância de levar alimentos não perecíveis para doação. O trajeto contará com cinco postos móveis de coleta dos itens, que serão repassados para projetos de promoção humana.

Serviço

Caminhada Penitencial 2023

Data: 12 de março de 2023

Horário: A partir das 7 horas

Local: Saída na Igreja Nossa Senhora da Saúde, no bairro Mucuripe

Mais informações: (85) 3388 8702 ou @arquidiocesefortaleza

