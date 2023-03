Fortaleza: maconha é apreendida em encomendas postais

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira, 9, três encomendas postais contendo maconha em Fortaleza. Material ilícito foi despachado de São Paulo para o Ceará. Não houve prisão.

Conforme o órgão, a droga foi apreendida durante fiscalização de rotina nos Correios, que ocorreu em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz). A ação teve a participação do cão detector de drogas “Inu”, da raça belga malinois, que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF.

Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga ocultada nas encomendas postais. Logo após apreensão, carga foi levada para a Superintendência Regional da Polícia Federal.

O cão, da raça belga malinois, atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e apontou a existência de produtos suspeitos nas encomendas (Foto: Polícia Federal)



As circunstâncias dos crimes estão sendo investigadas em inquéritos policiais. "Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão", pontua órgão.

