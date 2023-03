Mulher é presa no Aeroporto de Fortaleza por transportar 3 kg de cocaína

De acordo com a Polícia Federal (PF), suspeita é natural de Belo Horizonte (MG) e confessou o crime aos policiais

Uma mulher de 22 anos foi presa, na noite dessa quinta-feira, 9, após ser flagrada transportando 3 quilos (kg) de cocaína ocultada na estrutura da bagagem dela, no Aeroporto de Fortaleza. De acordo com a Polícia Federal (PF), suspeita é natural de Belo Horizonte (MG) e confessou o crime aos policiais.

Conforme órgão, a mulher tinha como destino final Lisboa, com escala em Paris. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga.

Suspeita foi então conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará e autuada por tráfico internacional de drogas. Crime pode ter penalidade de até 25 anos de reclusão.

Ainda de acordo com órgão, o "flagrante decorre de investigações em curso na PF" do Estado, e a mulher está à disposição da Justiça Federal. Investigações agora continuam para "apurar a participação de outras pessoas no crime".

