Mulher é presa no Aeroporto de Fortaleza por transportar 4 kg de cocaína

A Polícia Federal apreendeu 4 kg de cocaína com a passageira no Aeroporto de Fortaleza; apreensão gerou prisão por tráfico internacional de drogas

Uma mulher de 43 foi presa por tráfico internacional de drogas na madrugada deste domingo, 5, em Fortaleza. A passageira, que é natural de Manaus, Amazonas, foi flagrada transportando 4 quilos (kg) de cocaína ocultada em líquidos inseridos em embalagens de sucos, vinhos e perfumes. A apreensão foi feita no Aeroporto de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a manauara tinha como destino final Dubai, e o flagrante aconteceu no momento do embarque dela. A droga foi detectada por Inu, o cão farejador da raça belga malinois que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF.

Por meio dos exames preliminares realizados pelos policiais federais, foi possível confirmar que se tratava de cocaína. As investigações da PF sobre o caso seguem em andamento a fim de apurar a participação de outras pessoas no crime.

A suspeita foi direcionada à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça Federal. A pena do crime pode ser de até 25 anos de reclusão.

Confira imagens do caso divulgadas do pela PF

