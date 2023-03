Restauro das caixas d'água do Benfica deve ser iniciado ainda em 2023

O restauro das caixas d'água do Benfica, localizadas ao lado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), por fim, deve sair do papel. A expectativa é de que as intervenções no local possam começar ainda em 2023.

No último dia 16 de fevereiro, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) encaminhou à Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) um dossiê referente ao projeto de restauro e readequação de uso dos reservatórios. A análise dos documentos será iniciada nesta quinta-feira, 2.

De acordo com Diego Zaranza, coordenador de Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor, a parte conceitual do projeto de restauro das caixas d'água do Benfica já havia sido aprovada. Neste mês de março, a análise consiste na verificação do projeto executivo, onde são avaliados pontos técnicos, como a distribuição da encanação, as tubulações, entre outras questões práticas da obra.

A tendência é de que o projeto seja analisado durante todo o mês de março, pois a próxima reunião do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural (Comphic), que acontece de forma mensal, está agendada para o dia 5 de abril, às 9h30 da manhã. Uma vez aprovado, o projeto retorna à Cagece, para que siga o trâmite natural.

"Qualquer processo de uma reforma ou construção passa pela Seuma. Esta seria a próxima etapa. Se precisar falar com o Corpo de Bombeiros, também será feito esse contato após a aprovação do Comphic", explica Zaranza.

A expectativa do coordenador é de que, até o fim do primeiro semestre, a Cagece consiga finalizar os trâmites necessários para iniciar o restauro das caixas d'água do Benfica. "Uma vez que esteja tudo bem, acredito que, de junho a julho, já conseguiriam toda a resolução junto à Seuma. Por ser um bem tombado, é feito uma análise cuidadosa", avalia.

Ainda de acordo com Zaranza, a lei municipal 9.347/2008 prevê que não cabe à Seuma opinar sobre o tipo de uso que será dado ao local, a não ser que as intenções do projeto danifiquem o bem, entretanto, o coordenador acredita que a proposta da Cagece fará bem à região.

"A melhor forma de se preservar é dando significados a espaços abandonados, o que a Cagece fez é um projeto super respeitoso com a estrutura histórica do bem", completa.

Restauro das caixas d'água do Benfica: dossiê da Cagece

O projeto de restauro das caixas d'água do Benfica desenvolvido pela Cagece durante os últimos anos está sendo conduzido pelas arquitetas Marina Xavier e Beatriz Chaves. De acordo com Marina, antes de iniciar qualquer tipo de reforma na região, é preciso uma recuperação estrutural dos reservatórios.

A requalificação do local prevê a implementação de pontos gastronômicos e espaços para disseminação de cultura por meio de exposições. A arquiteta destaca que a estrutura existente no local não será sobrecarregada.

"O projeto não irá gerar novos esforços sobre a estrutura, há uma sustentação independente, uma estrutura dissociada da original. Às vezes pensam que vamos construir lajes em uma estrutura antiga sem considerar isso", afirma.

A elaboração do dossiê de restauro das caixas d'água do Benfica contou com participação popular, onde, por meio de uma plataforma virtual, sugestões foram enviadas à Cagece.

"Levamos em consideração o que foi falado para a criação do programa de necessidades, além das áreas abertas e sombreadas. A maior parte dos comentários foram de apoio ao projeto", relata Marina.

A arquiteta ressalta que a estrutura exige a realização de um grande trabalho no local. "De fato, por não ter uma manutenção desde 1990, vamos precisar refazer parte da estrutura, não é algo pontual, vai precisar de uma grande transformação estrutural."

