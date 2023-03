Comunidade Shalom doa cerca de 1.750 kg de alimentos à Casa São Francisco

A Comunidade Católica Shalom realizou a doação de cerca de 1.750 quilos (kg) de alimentos para a Casa São Francisco, que abriga o projeto Shalom Amigo dos Pobres, em Fortaleza. Os mantimentos foram arrecadados durante o Renascer 2023 e entregues na manhã dessa quinta-feira, 3.

“Nós existimos para promover a paz entre os homens, para fazer o bem. Nós somos chamados a fazer isso através do evangelho, através das músicaa, das artes, da oração, e nos responsabilizando pelas pessoas mais pobres”, declarou o padre Sílvio Scopel em nota.

“Por isso, agradecemos às pessoas que estiveram no Renascer e doaram um kg de alimento. Agradeço também às parceiras com as autoridades para viabilizar o evento”, complementa.

Durante os três dias do Renascer 2023, a Comunidade Shalom arrecadou cerca de 1.750 quilos de alimentos. O evento aconteceu na Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, durante o Carnaval, e contou com uma programação de shows e palestras.



