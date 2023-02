I Fórum Hesitação em Vacinar discute baixa cobertura vacinal em Fortaleza

Com o objetivo de promover a atuação colaborativa na ampliação das coberturas vacinais em Fortaleza, o primeiro Fórum Hesitação em Vacinar, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, vai reunir profissionais de diferentes segmentos na sede da Secretaria Municipal de Saúde na próxima quarta-feira, 1º, das 8h às 12h.

Na capital cearense, a média da cobertura vacinal registrada em 2022, de 67,42%, está abaixo da média estadual, de 75,06%. Já os índices de cobertura média das vacinas infantis variaram de 59% a 82% no mesmo período, segundo dados da prefeitura de Fortaleza.

Cobertura vacinal crianças menores de 1 ano em 2022

Hepatite B – 70,42%

Meningocócica Conj. C – 73,84%

BCG – 82,76%

Rotavírus – 72,59%

Poliomielite – 71,11%

Pneumocócica – 76,24%

Pentavalente – 70,42%

Cobertura vacinal crianças maiores de 1 ano em 2022

Tríplice Viral (d1) – 79,47%

Tríplice Viral (d2) – 59,43%

Pneumocócica – 76,37%

Poliomielite (VOP/VIP) 1 REF – 69%

DTP REF – 69,85%

Varicela – 70%

Hepatite A – 70,64%

No último ano, a cobertura vacinal no Brasil registrou um aumento em relação ao ano anterior, mas ainda está abaixo da média dos últimos vinte anos. A descrença de segmentos da população quanto às políticas de vacinação contribui para esse cenário, que tem preocupado as autoridades sanitárias.

Com isso, o evento voltado para convidados e especialistas deve enfatizar também o ressurgimento de doenças erradicadas devido às baixas coberturas vacinais nos últimos anos. Na ocasião, também devem ser discutidas ações de fortalecimento da aplicação dos imunizantes em crianças e adolescentes.

Serviço:

O I Fórum Hesitação em Vacinar acontece na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza, das 8h às 12h desta quarta-feira, primeiro de fevereiro.