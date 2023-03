Veículo com carga de biscoitos e massas é roubado em Fortaleza

Um veículo de uma empresa de gêneros alimentícios foi roubado nessa segunda-feira, 27, no bairro Barroso, em Fortaleza. O furgão, que levava uma carga de biscoitos e massas avaliada em R$ 23 mil, foi levado por dois criminosos.

O 16º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionado, e os policiais iniciaram as buscas pelo veículo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes encontraram o carro no mesmo bairro, por volta das 9h40min, no cruzamento da rua Maria Anália com a rua Tributo Leandro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os suspeitos do roubo fugiram do local, e o furgão e a carga foram recuperados pela PMCE.

O veículo e os produtos foram levados à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. Os suspeitos do crime continuam sendo procurados pela Polícia.

Sobre o assunto Delegado que atacou autoridades e defendeu a cloroquina é afastado pela CGD

I Fórum Hesitação em Vacinar discute baixa cobertura vacinal em Fortaleza

Vacina bivalente contra a Covid: mais de 69 mil idosos em Fortaleza estão aptos

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo terça (28/2)

Tags