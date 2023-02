Quadra chuvosa: Saiba como evitar acidentes no trânsito durante a chuva

Durante o período chuvoso, é necessário redobrar a atenção e os cuidados ao se deslocar em veículos. Vias escorregadias, alagamentos e problemas de visibilidade comprometem a segurança no trânsito, aumentando os riscos de acidentes.

Eliardo Martins, presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará, diz que as principais orientações para este período é reduzir a velocidade, não realizar ultrapassagens e manter o máximo de distância possível do veículo da frente caso haja a necessidade de um freio brusco.

“Isso é importante pois os alagamentos escondem os buracos das ruas e, dirigindo devagar, o motorista consegue perceber com antecedência e desviar com cautela”, explica Eliardo observando que o cidadão, durante as aulas de direção para tirar a CNH, nem sempre tem a experiência de praticar em dias de chuva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como evitar acidentes no trânsito no período chuvoso?

Instrutor de direção há 13 anos, Everaldo Amaral conta que as precauções devem ser tomadas antes da saída do motorista. “Manter a manutenção em dia tanto do carro quanto da moto é essencial. Manter as palhetas dos limpadores de para-brisa em bom estado para auxiliar na visibilidade, verificar o fluido de freio, os discos, pastilhas e cilindros para garantir que o sistema de freios esteja em pleno funcionamento”, alerta.

“Além do óleo do motor e água do radiador, principalmente em veículos mais antigos, são alguns exemplos. É muito comum nos deparamos com veículos que quebram durante o trajeto em dias de chuva”, ressalta.

Por isso ele dá dicas de como se prevenir de acidentes de trânsito em algumas situações

Aquaplanagem - Fenômeno comum e perigoso de acontecer, pode fazer o motorista ou piloto perder o controle do veículo e causar um acidente grave. Um motivo que pode ocasionar a aquaplanagem são pneus em condições impróprias para uso. Ela ocorre quando, na pista molhada, uma camada de água se forma entre o pneu e o solo. A orientação é tirar o pé do acelerador e manter o volante em linha reta até o veículo voltar ao normal.

Enchentes - É importante que os motoristas evitem trechos com alagamento intenso, principalmente túneis.“O motorista precisa analisar a situação, observar se outros veículos estão passando com tranquilidade e, se a água estiver passando da metade da altura da roda, a orientação de segurança é buscar um trecho alternativo”, explica.

Caso o motorista tente passar pela enchente, o recomendado é usar apenas a primeira marcha em rotação alta, assegurando que o veículo tenha força para vencer a resistência da água. É importante nunca mudar ou parar o veículo durante o trajeto.



Tags