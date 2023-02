Chove em mais de 100 municípios no Ceará; veja previsão para o fim e semana

Para este sábado, 25, a previsão é de chuva em todas as macrorregiões e os maiores acumulados poderão concentrar-se sobre o noroeste do Ceará

Cerca de 90 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7 horas dessa sexta-feira, 24, e as 7 horas deste sábado, 25. Segundo dados atualizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã de hoje, a região da Ibiapaba acumulou o maior índice de precipitação.

A maior chuva do período se concentrou no município de Ibiapina, na região de Ibiapaba, com 75 milímetros (mm). O município de Pentecoste, no Litoral de Pecém, registrou o segundo maior número, com 63.4 mm.

Em seguida, aparecem Uburetama, no Litoral do Pecém, Abaiara e Baturité. Fortaleza, capital cearense, registrou alta de 35 mm entre as 7 horas de ontem e as 7 horas deste sábado, 25.

Confira as 10 maiores chuvas por posto do dia:

Ibiapina (Posto: Ibiapina): 75 mm

Pentecoste (Posto: Pentecoste): 63.4 mm

Uruburetama (Posto: Acude Mundau): 63 mm

Abaiara (Posto: Abaiara): 60 mm

Baturité (Posto: Hotel Vale das Nuvens): 53.2 mm

Guaramiranga (Posto: Guaramiranga): 53 mm

Ipaumirim (Posto: Ipaumirim): 52.5 mm

Jaguaruana (Posto: Borges): 49 mm

Uruburetama(Posto: Uruburetama): 48 mm

Ocara (Posto: Acude Batente): 48 mm

Previsão do tempo

O Ceará segue com previsão de chuva em todas as macrorregiões durante o último fim de semana do mês de fevereiro.

Conforme previsão da Funceme, a atual localização da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve colaborar para precipitações até o próximo domingo, 26, inclusive de forma mais expressiva.

Para este sábado, 25, a previsão é de chuva em todas as macrorregiões, e os maiores acumulados poderão concentrar-se sobre o noroeste do Ceará (Litoral Norte e Ibiapaba), no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, principalmente, entre os períodos da tarde e da noite. Nas demais regiões, espera-se chuva ao longo do dia, de intensidade variando de fraca a moderada.

Já no domingo, 26, a faixa litorânea bem como o centro-sul (o Cariri e o sul do Sertão Central e Inhamuns) deverão apresentar chuva entre a madrugada e a manhã, com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte. Nas demais regiões, a tendência é de que a chuva deverá ocorrer, preferencialmente, entre a tarde e a noite.























