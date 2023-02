Praça no Jangurussu é reinaugurada com academia ao ar livre e campo de areia

A Praça das Mangueiras, no bairro Jangurussu, foi reinaugurada nesse sábado, 25, em evento realizado pela Prefeitura de Fortaleza. O prefeito José Sarto, o vice, Élcio Batista, o secretário da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa e outras autoridades estiveram presentes.

O espaço de cerca de 3,3 km² de extensão recebeu a instalação de equipamentos de lazer, como futmesa, parquinho infantil, academia e um campinho de areia, além de outras melhorias, como um novo calçamento, pintura e novos bancos.



O local foi um dos contemplados no pacote de reformas de praças públicas de Fortaleza, conduzido pela Seger, que prevê melhorias e reparos em praças em diversos bairros da cidade. O secretário Ferruccio Feitosa considerou a iniciativa um incentivo ao bem-estar e à socialização dos moradores que vivem no entorno da praça.

"Os moradores do Jangurussu receberam um espaço totalmente remodelado e propício para práticas esportivas e atividades de lazer para toda a família. Entregamos um equipamento moderno, útil e do jeito que os frequentadores pediram", enfatizou.

José Sarto disse que, até o fim de 2023, mais de 200 praças ainda serão entregues, entre equipamentos reformulados. Ele também destacou que está trabalhando na construção de novos espaços de lazer.

"Nós temos, dentro do programa que estamos discutindo, que é o Proinfra 2, equipamentos a serem construídos. Um deles é na Lagoa da Libânia — no bairro Parangaba. Nós vamos fazer toda uma requalificação no entorno da lagoa e vai ter praça, academia ao ar livre e um caminho para trilhas. Também construiremos uma praça no Campo do Biquini (Conjunto Palmeiras 2), que é aqui do lado, e outras intervenções também", disse o prefeito.

O investimento total na revitalização das praças gira em torno de R$ 50 milhões, que serão utilizados até 2024. Os recursos do pacote de requalificação são advindos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), administrado pela Seuma.



