PF encontra 90 kg de cocaína escondidos em bolsas no Aeroporto de Fortaleza

Droga foi encontrada nesta terça-feira, 7 de janeiro, em bolsas femininas despachadas com destino à Costa do Marfim

Cerca de 90 kg de cocaína escondidos em bolsas femininas foram apreendidos durante fiscalização no Aeroporto de Fortaleza na tarde desta terça-feira, 7 de janeiro. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada em virtude do crime.



Segundo a Polícia Federal (PF) no Ceará, a droga estava oculta em uma carga que seria despachada em Fortaleza com destino à Costa do Marfim, na África Ocidental. A cocaína, encontrada dentro do forro de bolsas femininas, foi identificada por cães detectores no Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

O material apreendido foi encaminhado para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal e o caso será investigado pela PF em inquérito policial. O crime de tráfico internacional de drogas tem pena de até 25 anos de reclusão.

A população pode entrar em contato com a Superintendência da Polícia Federal no Ceará por meio do número (85) 3392-4934 ou (85) 3392-4924.



