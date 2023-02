Alerta de chuvas intensas no CE: quatro municípios podem sofrer com alagamentos

O Ceará pode registrar chuvas maiores que 100 mm/dia, acompanhadas por ventos superiores a 100 km entre esta sexta-feira, 24, e o sábado, 25, de acordo com um alerta divulgado pela Defesa Civil do Estado. Fortaleza, Maranguape, Caucaia e Maracanaú são os municípios cearenses que têm "uma maior probabilidade" de sofrerem transtornos em razões das fortes precipitações.

Intensidade das chuvas pode trazer riscos para essas áreas como: "danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, enxurradas, alagamentos e grandes transtornos no transporte rodoviário e inundações de áreas as margens de córregos, rios e riachos".

O alerta compartilhado pelo órgão foi dado com base em monitoramentos feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Capitão Davi Teixeira, da Defesa Civil Estadual, há previsão de chuva para todo o Ceará amanhã, mas essas quatros cidades são as que possuem maior probabilidade de sofrerem transtornos pelo quadro hidrológico, o que não garante que o mesmo não possa ocorrer em outras regiões.

"Existem áreas nesses municípios que podem sofrer com alagamentos, inundações", pontua. O representante ainda destaca que não há como saber até que horas do sábado os eventos devem ocorrer.

Boletins da Cemadem mostram que em Fortaleza há "possibilidade de ocorrência de inundação nos córregos e rios que cortam a área urbana do município. Possibilidade de ocorrência de alagamento em função da extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas".

Em Maracanaú, há "possibilidade de ocorrência de inundação do rio Maranguapinho e seus afluentes, nas áreas ocupadas da planície de inundação". Em Maranguape, pode haver inundação de áreas ocupadas às margens planície de inundação do riacho Pirapora. Já em Caucaia, há "possibilidade de ocorrência de inundação nas áreas de ocupação da planície do Rio Ceará e córregos que cortam áreas urbanizadas".

Previsão para o fim de semana

Faltando pouco para o fim de fevereiro, as chuvas registradas no Estado atingiram a categoria de em torno da média normal para o mês, com média de precipitações em 104,6 milímetros (mm).

Segundo a Funceme, deve chover em todas as macrorregiões do Ceará até, pelo menos, domingo, 26.

Para o sábado, 25, precipitações tendem a se concentrar no sul e no litoral pela madrugada e manhã. Já no decorrer da tarde e da noite, as chuvas devem acontecer nas macrorregiões do Interior.



Instruções da Defesa Civil de como se proteger:



Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros Militar (193) e ao órgão municipal de proteção e defesa civil sobre as áreas afetadas pela água e solicite o auxílio necessário.

Sobre o assunto Número de mortos por chuvas no sudeste sobe para 54, papa ora por vítimas

Sobe para 54 número de mortos após chuvas no litoral norte paulista

Chuvas no Ceará atingem média para fevereiro; veja previsão do tempo

Tags