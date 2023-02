Fortaleza inicia a aplicação de terceira dose de vacina da Covid-19 em bebês

A partir desta quinta-feira, 23, crianças a partir dos seis meses de idade aptas a receber a terceira dose do imunizante contra a Covid-19 podem comparecer a aos postos de saúde de Fortaleza. As crianças que foram imunizadas com a Pfizer Baby devem receber a dose de reforço oito semanas depois da segunda dose e as que foram vacinadas com a CoronaVac, devem receber quatro meses depois da aplicação da segunda dose.

No posto de saúde, o responsável deve apresentar os documentos originais e o cartão de vacina da criança.



Recomendações



Crianças com quadro de Covid-19 só devem receber a vacina 30 dias depois do começo dos sintomas ou do resultado positivo, no caso de assintomáticos. Em caso de resultado negativo para coronavírus mas a criança apresentar sintomas gripais, a aplicação da dose deve ocorrer 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Em Fortaleza, até o dia 16 de fevereiro, 18.270 crianças de faixa etária entre 6 meses e 4 anos receberam a primeira dose do imunizante e 6.615 receberam a segunda.





Confira os locais de vacinação para D1, D2 e D3 em Fortaleza



Regional de Saúde I

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga)



Regional de Saúde II

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Rigoberto Romero (Av. das Graviolas, 195 - Cidade 2000)



Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)



Regional de Saúde IV

Antônio Ciríaco de Holanda (Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba)

Valdevino Carvalho (R. Guará - Parangaba)



Regional de Saúde V

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa - Conjunto Ceará)

Argeu Herbster (R. Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Luiza Távora (Travessa São José, 940 - Mondubim)



Regional de Saúde VI

Luis Franklin (R. Alexandre Vieira, s/n - Coaçu)

César Cals (R. Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança)

Edilmar Norões (R. H, 319 - Parque Dois Irmãos)



