Homem que fingiu ser cliente para perseguir ex-companheira é preso em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, prendeu em flagrante, na tarde dessa quarta-feira, 22, um homem que fingiu ser um cliente para perseguir e ameaçar a ex-companheira.

A vítima procurou a DDM e denunciou as ameaças que recebia do ex-companheiro desde a noite da última terça-feira, 21. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento de sete anos e, por meio de um aplicativo de mensagens, enviava ameaças à vítima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi até a casa da ex-companheira e tentou agredi-la, porém a vítima conseguiu sair do local e pedir ajuda.

Na quarta-feira, o suspeito tentou encontrar a ex-companheira novamente e fingiu ser um cliente ao contratar os serviços da vítima, que trabalha como maquiadora.

A vítima desconfiou das mensagens e realizou uma nova denúncia contra o ex-companheiro. A Polícia Civil localizou o homem no bairro Montese, em Fortaleza.

Ele foi levado para a sede da DDM, onde foi autuado em flagrante por ameaça e perseguição no âmbito da violência doméstica. A identidade dele não é divulgada para preservar a vítima.

Sobre o assunto Fortaleza inicia a aplicação de terceira dose de vacina da Covid-19 em bebês

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo quinta (23/2)

Suspeito de roubar fios de energia é preso no bairro São João do Tauape

Travesti tem casa invadida e é morta a pauladas e pedradas em Fortaleza

Violência contra a mulher - o que é e como denunciar?

Veja como buscar ajuda

Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180

Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-FOR)

Rua Teles de Souza, s/n - Couto Fernandes

Contatos: (85) 3108 2950 / 3108 2952

Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia (DDM-C)

Rua Porcina Leite, 113 - Parque Soledade

Contato: (85) 3101 7926

Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú (DDM-M)

Rua Padre José Holanda do Vale, 1961 (Altos) - Piratininga

Contato: 3371 7835

Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba (DDM-PAC)

Rua Marginal Nordeste, 836 - Jereissati III

Contatos: 3384 5820 / 3384 4203

Delegacia de Defesa da Mulher do Crato (DDM-CR)

Rua Coronel Secundo, 216 - Pimenta

Contato: (88) 3102 1250

Delegacia de Defesa da Mulher de Icó (DDM-ICÓ)

Rua Padre José Alves de Macêdo, 963 - Loteamento José Barreto

Contato: (88) 3561 5551

Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu (DDM-I)

Rua Monsenhor Coelho, s/n - Centro

Contato: (88) 3581 9454

Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM-JN)

Rua Joaquim Mansinho, s/n - Santa Teresa

Contato: (88) 3102 1102

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM-S)

Av. Lúcia Sabóia, 358 - Centro

Contato: (88) 3677 4282

Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá (DDM-Q)

Rua Jesus Maria José, 2255 - Jardim dos Monólitos

Contato: (88) 3412 8082

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira é referência no Ceará no apoio e assistência social, psicológica, jurídica e econômica às mulheres em situação de violência. Gerida pelo Estado, o equipamento acolhe e oferece novas perspectivas a mulheres em situação de violência por meio de suporte humanizado, com foco na capacitação profissional e no empoderamento feminino.

Telefones para informações e denúncias:

Recepção: (85) 3108 2992 / 3108 2931 – Plantão 24h

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108 2950 – Plantão 24h, sete dias por semana

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108 2966 - segunda a quinta, das 8 às 17 horas

Defensoria Pública: (85) 3108 2986 - segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Ministério Público: (85) 3108 2940 / 3108 2941, segunda a sexta, das 8 às 16 horas

Juizado: (85) 3108 2971 – segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Tags